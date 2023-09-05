Москвич-наркоман испугался отправки в рехаб и нанёс себе травмы в отделе полиции
SHOT: В Москве уголовник нанёс себе травмы прямо в отделении полиции
Москвич, который нанёс себе травмы в полицейском участке. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве 46-летний мужчина нанёс себе травмы прямо в отделении полиции. Как рассказывает телеграм-канал SHOT, он в результате остался жив.
По данным канала, москвич уже был ранее судим за угон и кражу, поэтому должен был отмечаться в полицейском участке. Однако он нарушил ограничения, связанные с административным надзором. В итоге мужчину задержали. В отделе выяснилось, что он после выхода из колонии стал принимать запрещённые вещества. Было решено отвезти наркомана из отдела в реабилитационный центр "Эволюция". Когда капитан полиции сказала мужчине об этом, тот внезапно нанёс себе травмы. В результате он госпитализирован. Теперь в отношении полицейской проводится служебная проверка.
Ранее в ХМАО арестант пытался сбежать из больницы, куда приехал под конвоем из СИЗО. Мужчина проходит обвиняемым по делу о разбое, при этом ранее он уже отсидел около восьми лет. Возвращаться в колонию арестант не хотел, поэтому решил бежать, но в результате ему увеличат срок отбывания за две новые статьи.