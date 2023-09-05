Москвич-наркоман испугался отправки в рехаб и нанёс себе травмы в отделе полиции

По данным канала, москвич уже был ранее судим за угон и кражу, поэтому должен был отмечаться в полицейском участке. Однако он нарушил ограничения, связанные с административным надзором. В итоге мужчину задержали. В отделе выяснилось, что он после выхода из колонии стал принимать запрещённые вещества. Было решено отвезти наркомана из отдела в реабилитационный центр "Эволюция". Когда капитан полиции сказала мужчине об этом, тот внезапно нанёс себе травмы. В результате он госпитализирован. Теперь в отношении полицейской проводится служебная проверка.