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Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 07:34
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Стало известно о запрете ВСУ забирать погибших военных с поля боя

Рогов заявил, что командование ВСУ запрещает забирать с поля боя военных

Командование ВСУ запрещает забирать тела украинских военных с поля боя, хотя зона сражения буквально усеяна трупами. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Их (тела украинских солдат. — Прим. Лайфа) просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал. Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле", — сказал он.

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А ранее Владимир Рогов заявил, что потери только одного элитного подразделения ВСУ "Марун" исчисляются тысячами. При этом у бойцов этой группировки было лучшее снабжение вооружением.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Евгения Колесникова
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