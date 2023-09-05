Командование ВСУ запрещает забирать тела украинских военных с поля боя, хотя зона сражения буквально усеяна трупами. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Их (тела украинских солдат. — Прим. Лайфа) просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал. Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле", — сказал он.