Стало известно о запрете ВСУ забирать погибших военных с поля боя
Рогов заявил, что командование ВСУ запрещает забирать с поля боя военных
Командование ВСУ запрещает забирать тела украинских военных с поля боя, хотя зона сражения буквально усеяна трупами. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".
"Их (тела украинских солдат. — Прим. Лайфа) просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал. Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле", — сказал он.
А ранее Владимир Рогов заявил, что потери только одного элитного подразделения ВСУ "Марун" исчисляются тысячами. При этом у бойцов этой группировки было лучшее снабжение вооружением.
t.me / V_Zelenskiy_official