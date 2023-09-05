Названы дата и место прощания с солистом Большого театра Максимом Пастером

Как сообщается на сайте театра, начало гражданской панихиды запланировано на 11:00. Отпевание пройдёт в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Похоронят Пастера на новой территории Домодедовского кладбища.

Актёр из "Возвращения Мухтара" и "Мажора" Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет

Ранее сообщалось, что солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России Максим Пастер умер на 48-м году жизни. Он ушёл из жизни в пятницу, 1 сентября, находясь в отпуске.