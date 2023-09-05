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5 сентября, 07:49

Названы дата и место прощания с солистом Большого театра Максимом Пастером

Прощание с солистом Большого театра Максимом Пастером пройдёт 6 сентября

Прощание с солистом оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Максимом Пастером пройдёт 6 сентября. Церемония состоится в центральном фойе Большого театра.

Как сообщается на сайте театра, начало гражданской панихиды запланировано на 11:00. Отпевание пройдёт в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Похоронят Пастера на новой территории Домодедовского кладбища.

Актёр из "Возвращения Мухтара" и "Мажора" Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет

Актёр из "Возвращения Мухтара" и "Мажора" Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет

Ранее сообщалось, что солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России Максим Пастер умер на 48-м году жизни. Он ушёл из жизни в пятницу, 1 сентября, находясь в отпуске.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Косицын
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