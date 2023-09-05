Названы дата и место прощания с солистом Большого театра Максимом Пастером
Прощание с солистом Большого театра Максимом Пастером пройдёт 6 сентября
Прощание с солистом оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Максимом Пастером пройдёт 6 сентября. Церемония состоится в центральном фойе Большого театра.
Как сообщается на сайте театра, начало гражданской панихиды запланировано на 11:00. Отпевание пройдёт в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Похоронят Пастера на новой территории Домодедовского кладбища.
Ранее сообщалось, что солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России Максим Пастер умер на 48-м году жизни. Он ушёл из жизни в пятницу, 1 сентября, находясь в отпуске.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев