Известный петербургский фотограф утонул в бассейне

Известный петербургский фотограф Валерий Дрелевский умер во время занятий в плавательном бассейне на Крестовском острове. Ему было 77 лет, сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, Дрелевский старался поддерживать себя в форме и регулярно посещал тренировки на стадионе "Динамо", несмотря на преклонный возраст. Однако недавно во время плавания фотографу внезапно стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти Дрелевского, а правоохранители оценивают действия сотрудников спорткомплекса.

Валерий Дрелевский работал с Эрмитажем и Русским музеем, снимал локации от Царского Села до Байкала.