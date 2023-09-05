В Петербурге горе-грабитель ночью безуспешно пытался пробраться в храм

В Петербурге мужчина в ночь на 4 сентября хотел пробраться в храм на Афонской улице. Злоумышленника разыскивают, кадры с моментом инцидента появились в распоряжении Лайфа.

В Петербурге вор пытался пробраться в храм. Видео © LIFE

Известно, что грабитель попытался вломиться в церковь Всех Святых в память воинов, погибших при исполнении служебного долга. Он разбил одно оконное стекло, но второе не смог. Сработала сигнализация и преступник сбежал.

Имущество храма не похищено. Злоумышленника сейчас разыскивает полиция. На кадрах видно, что мужчина был в куртке со светоотражающими элементами.