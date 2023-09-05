В Подмосковье военный с автоматом пришёл в магазин за пивом и стал фигурантом уголовного дела

Реутовский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбуждённого в отношении лейтенанта-десантника Радика Айсина, обвинённого по трём статьям после похода в магазин с автоматом. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным СМИ, инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 февраля в подмосковном Орехово-Зуеве, где находится база 150-го отдельного ремонтного батальона ВДВ. Айсин тогда дежурил с 23:00 до 01:00 и параллельно с этим выпивал. Опьянев, он приказал подчинённому вскрыть запечатанную комнату хранения оружия и выдать закреплённый за ним автомат АК74М.

Примерно в 1:50 десантник вместе с переодетыми в гражданское рядовым и ефрейтором прошёл через КПП. Там троица села в машину, на которой доехала до круглосуточного магазина. В продуктовый офицер зашёл с висевшим автоматом на плече один и попросил "самого лучшего пива". Продавщица проигнорировала его, тогда Айсин устроил скандал и попытался выстрелить, однако оружие не было заряжено. Другие посетители накинулись на офицера, побили его, скрутили и передали военным в авто.

В итоге лейтенанта обвинили в хулиганстве, незаконном ношении оружия и его хищении с использованием служебного положения. Следствие вменило офицеру 39,1 тысячи рублей в качестве ущерба: столько стоит АК74М.