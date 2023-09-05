Шойгу раскрыл, сколько командных пунктов ВСУ было уничтожено за месяц

Российские военные в ходе спецоперации продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Так, за минувший месяц нашим бойцам удалось поразить 34 командных пункта противника. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Только за прошедший месяц поражено 34 командных пункта Вооружённых сил Украины оперативно-тактического звена управления", — сказал министр в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

Ранее на этом же совещании Шойгу заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления ни на одном из направлений не достигли своих целей. По его словам, украинские потери с 4 июня превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения.