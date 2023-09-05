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5 сентября, 09:15

Шойгу раскрыл, сколько командных пунктов ВСУ было уничтожено за месяц

Шойгу: Вооружённые силы России за месяц уничтожили 34 командных пункта ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Так, за минувший месяц нашим бойцам удалось поразить 34 командных пункта противника. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Только за прошедший месяц поражено 34 командных пункта Вооружённых сил Украины оперативно-тактического звена управления", — сказал министр в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

Шойгу заявил, что ни одна из целей контрнаступления ВСУ не достигнута

Шойгу заявил, что ни одна из целей контрнаступления ВСУ не достигнута

Ранее на этом же совещании Шойгу заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления ни на одном из направлений не достигли своих целей. По его словам, украинские потери с 4 июня превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения.

Обложка ©

ТАСС / Река Александр

Наталья Исакова
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