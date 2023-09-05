Сексолог назвала идеальный размер талии для мужчин
Сексолог Миллер: Женщинам нравятся спортивные мужчины без большого живота
Женщинам, как правило, нравятся подтянутые мужчины без большого живота. Лишние килограммы отрицательно влияют на выработку тестостерона, что негативно сказывается на репродуктивной функции. Об этом заявила сексолог Александра Миллер. По её словам, талия мужчин не должна превышать 94 сантиметра.
"Подсознательно женщина смотрит на подтянутого, спортивного мужчину как на здорового самца, который не только доставит ей удовольствие, но и принесёт потомство. Это наша главная функция — размножаться, поэтому подсознательно об этом думаем", — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.
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