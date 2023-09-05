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5 сентября, 10:00

На Украине объявили в розыск обвиняемого в госизмене экс-депутата Рады Рабиновича

Экс-депутата Рады от запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные сайта МВД Украины.

В августе Печерский районный суд Киева заочно арестовал политика. Перед этим Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене против Рабиновича. По данным украинского следствия, бывший чиновник "распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию", тем самым помогая российской стороне. Сейчас Рабинович, по утверждению Госбюро расследований Незалежной, находится за рубежом.

Обвиняемого в махинациях Коломойского "лишили" гражданства Украины

Обвиняемого в махинациях Коломойского "лишили" гражданства Украины

Ранее Лайф писал, что на Украине завели уголовное дело в отношении депутата Рады по статье о государственной измене. Речь идёт о депутате от запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Одесское издание "Думская" пишет, что это Александр Пономарёв, хотя в СБУ не назвали имя фигуранта дела.

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ТАСС / Zuma / Ukrinform / Tarasov

Иван Косицын
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