На Украине объявили в розыск обвиняемого в госизмене экс-депутата Рады Рабиновича

Экс-депутата Рады от запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные сайта МВД Украины.

В августе Печерский районный суд Киева заочно арестовал политика. Перед этим Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене против Рабиновича. По данным украинского следствия, бывший чиновник "распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию", тем самым помогая российской стороне. Сейчас Рабинович, по утверждению Госбюро расследований Незалежной, находится за рубежом.