На Украине объявили в розыск обвиняемого в госизмене экс-депутата Рады Рабиновича
Экс-депутата Рады от запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные сайта МВД Украины.
В августе Печерский районный суд Киева заочно арестовал политика. Перед этим Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене против Рабиновича. По данным украинского следствия, бывший чиновник "распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию", тем самым помогая российской стороне. Сейчас Рабинович, по утверждению Госбюро расследований Незалежной, находится за рубежом.
Ранее Лайф писал, что на Украине завели уголовное дело в отношении депутата Рады по статье о государственной измене. Речь идёт о депутате от запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Одесское издание "Думская" пишет, что это Александр Пономарёв, хотя в СБУ не назвали имя фигуранта дела.
ТАСС / Zuma / Ukrinform / Tarasov