Обвиняемого в махинациях Коломойского "лишили" гражданства Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский проходит по уголовному делу о мошенничестве как гражданин Израиля и Кипра. Об этом пишет "Страна.ua", ссылаясь на материалы следствия.

В документах сказано, что олигарх лишён гражданства Украины. При этом судья на вчерашнем заседании по избранию меры пресечения для Коломойского заявил обратное.

Напомним, осенью 2022 года у Игоря Коломойского прошли обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. 1 февраля 2023-го СБУ и БЭБ вновь навестили олигарха по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. В начале сентября Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег.