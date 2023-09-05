На Кубани младенец умер из-за отравления ядовитыми парами таблеток от грызунов

В Краснодарском крае младенец скончался после того, как его отец разложил в доме таблетки для борьбы с грызунами. Всё произошло вечером в субботу, 2 сентября, в доме в станице Новолеушковской Павловского района. Подробности ЧП сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По информации ведомства, 28-летний мужчина решил избавиться от грызунов и разместил в помещениях жилища таблетки фумиганта, включающего яд первого класса опасности. После этого семья с полуторамесячным ребёнком легла спать в доме. На следующий день члены семьи почувствовали признаки отравления. Мать вызвала ребёнку скорую помощь, его госпитализировали. Однако 4 сентября младенец скончался.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Местная прокуратура также организовала проверку качества оказания медпомощи в больнице, в которой умер ребёнок. Предварительной причиной смерти малыша является отравление парами инсектицидов.