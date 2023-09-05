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5 сентября, 10:30

СВУ, начинённое порохом, взорвалось у военкомата в Петербурге

Рядом со зданием военкомата Невского района в Петербурге произошёл взрыв

<p>СВУ, начинённое порохом, взорвалось у военкомата в Петербурге. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/56548" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

СВУ, начинённое порохом, взорвалось у военкомата в Петербурге. Фото © SHOT

Самодельное взрывное устройство, начинённое порохом, сдетонировало рядом со зданием военкомата Невского района в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.

СВУ, начинённое порохом, взорвалось у военкомата в Петербурге. Фото © SHOT

СВУ, начинённое порохом, взорвалось у военкомата в Петербурге. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл около десяти утра на улице Крупской. СВУ с радиомодулем, начинённое примерно 150 граммами пороха, взорвалось в вентиляционной шахте. Сейчас на месте работают сотрудники и взрывотехники, территорию оцепили, пострадавших нет.

Пьяный житель Уфы хотел поджечь сборный пункт военкомата, но его спугнула полиция

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А ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге мужчина поджёг здание военкомата коктейлями Молотова, но позже сам сдался полиции. Он признался, что действовал по указанию украинских мошенников, которым перевёл около четырёх миллионов рублей.

Александра Вишнякова
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