Самодельное взрывное устройство, начинённое порохом, сдетонировало рядом со зданием военкомата Невского района в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.

СВУ, начинённое порохом, взорвалось у военкомата в Петербурге. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл около десяти утра на улице Крупской. СВУ с радиомодулем, начинённое примерно 150 граммами пороха, взорвалось в вентиляционной шахте. Сейчас на месте работают сотрудники и взрывотехники, территорию оцепили, пострадавших нет.