СВУ, начинённое порохом, взорвалось у военкомата в Петербурге
Рядом со зданием военкомата Невского района в Петербурге произошёл взрыв
Самодельное взрывное устройство, начинённое порохом, сдетонировало рядом со зданием военкомата Невского района в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл около десяти утра на улице Крупской. СВУ с радиомодулем, начинённое примерно 150 граммами пороха, взорвалось в вентиляционной шахте. Сейчас на месте работают сотрудники и взрывотехники, территорию оцепили, пострадавших нет.
А ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге мужчина поджёг здание военкомата коктейлями Молотова, но позже сам сдался полиции. Он признался, что действовал по указанию украинских мошенников, которым перевёл около четырёх миллионов рублей.