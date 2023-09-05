Российские учёные получили лёгкий бетон из скорлупы кокоса

Специалисты из Донского государственного технического университета (ДГТУ) получили новый состав бетона с использованием скорлупы кокосового ореха. Полученная модель является прочной, она дешевле традиционных аналогов примерно на 15%, причём конструкции отличаются повышенной лёгкостью. Ход работы описан в журнале по материаловедению Materials.

Учёные отметили, что сейчас поиск новых составов строительных смесей с растительными отходами достаточно актуален. И один из таких видов — продукты переработки кокосового ореха. Созданный специалистами новый состав бетона содержит почти до 10% его скорлупы. Эксперты также пояснили, что полученная разработка способствует решению проблемы утилизации этого типа отходов.

Снижение веса бетона — сильное преимущество для строительства, указали учёные. По их словам, применимость данных конструкций будет намного выше при плотной городской застройке. Скорлупа функционально сравнима с натуральным щебнем, потому что имеет шероховатую структуру, а у её поверхности есть большая рельефность. Именно за счёт таких характеристик увеличивается качество сцепления заполнителя и цементно-песчаной матрицы, что повышает эффективность бетона. В будущем специалисты планируют продолжить искать растительные компоненты для замещения цемента, щебня и песка в бетоне.