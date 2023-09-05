На Западе доказали гибель жителей Изюма от кассетных бомб ВСУ
В HRW собрали доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов в ВСУ
Жители города Изюма Харьковской области погибли в прошлом году после того, как украинские военные применили ракеты с кассетными боеприпасами. Об этом заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.
"Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы", — отметила она в беседе с РИА "Новости".
Уорхэм добавила, что HRW имеет свидетельства о гражданских лицах, погибших или получивших ранения из-за кассетных боеприпасов. Она также отметила, что в январе организация показала отчёт о ситуации в этом населённом пункте, — были найдены доказательства того, что Украина обстреливала данный район ракетами с кассетными боеприпасами, когда он был под контролем ВС РФ.
Лайф напоминает: в конце января Human Rights Watch обвинила ВСУ в убийстве жителей Изюма запрещёнными минами "Лепесток". В результате их применения по меньшей мере 11 человек погибли, ещё около 50 пострадали.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo