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Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 11:30
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На Западе доказали гибель жителей Изюма от кассетных бомб ВСУ

В HRW собрали доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов в ВСУ

Жители города Изюма Харьковской области погибли в прошлом году после того, как украинские военные применили ракеты с кассетными боеприпасами. Об этом заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.

"Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы", — отметила она в беседе с РИА "Новости".

Уорхэм добавила, что HRW имеет свидетельства о гражданских лицах, погибших или получивших ранения из-за кассетных боеприпасов. Она также отметила, что в январе организация показала отчёт о ситуации в этом населённом пункте, — были найдены доказательства того, что Украина обстреливала данный район ракетами с кассетными боеприпасами, когда он был под контролем ВС РФ.

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Лайф напоминает: в конце января Human Rights Watch обвинила ВСУ в убийстве жителей Изюма запрещёнными минами "Лепесток". В результате их применения по меньшей мере 11 человек погибли, ещё около 50 пострадали.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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