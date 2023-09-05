Захарова показала фрагменты натовских снарядов, которыми Киев обстреливает мирных жителей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга показала фрагменты западных боеприпасов и их осколки. Данные снаряды использовались Киевом для обстрела мирных жителей в зоне СВО.

Мария Захарова во время брифинга показала фрагменты западных боеприпасов и их осколки. Видео © t.me / zvezdanews

Дипломат продемонстрировала полученные от Минобороны РФ осколки и фрагменты натовских боеприпасов, в том числе от ракет Storm Shadow. По её словам, из-за этих снарядов погибали простые люди, в том числе старики и дети. Захарова также сообщила, что фотографии этих фрагментов будут размещены в аккаунтах МИД РФ в соцсетях.

"Это те страшные "открытки", предназначенные для тех в странах ЕС и НАТО, которые полагают, что их налоги или даже добровольные пожертвования служат делу мира. Посмотрите, на этих снарядах кровь детей, гражданского населения, мирных жителей", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Также Захарова указала, что эти снаряды произведены, куплены и транспортированы на деньги жителей стран ЕС, "которые каждый день говорят о мире и полагают, что это очень важно". По её мнению, руководство стран – членов НАТО является прямым соучастником кровавых преступлений киевского режима в отношении гражданских лиц.