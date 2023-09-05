Захарова показала фрагменты натовских снарядов, которыми Киев обстреливает мирных жителей
Захарова на брифинге показала фрагменты натовских снарядов из зоны СВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга показала фрагменты западных боеприпасов и их осколки. Данные снаряды использовались Киевом для обстрела мирных жителей в зоне СВО.
Мария Захарова во время брифинга показала фрагменты западных боеприпасов и их осколки. Видео © t.me / zvezdanews
Дипломат продемонстрировала полученные от Минобороны РФ осколки и фрагменты натовских боеприпасов, в том числе от ракет Storm Shadow. По её словам, из-за этих снарядов погибали простые люди, в том числе старики и дети. Захарова также сообщила, что фотографии этих фрагментов будут размещены в аккаунтах МИД РФ в соцсетях.
"Это те страшные "открытки", предназначенные для тех в странах ЕС и НАТО, которые полагают, что их налоги или даже добровольные пожертвования служат делу мира. Посмотрите, на этих снарядах кровь детей, гражданского населения, мирных жителей", — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
Также Захарова указала, что эти снаряды произведены, куплены и транспортированы на деньги жителей стран ЕС, "которые каждый день говорят о мире и полагают, что это очень важно". По её мнению, руководство стран – членов НАТО является прямым соучастником кровавых преступлений киевского режима в отношении гражданских лиц.
Ранее сообщалось, что при обстреле Макеевки ДНР со стороны ВСУ пострадали двое мирных жителей. Мужчин 1952 и 1953 года рождения немедленно доставили в больницу. ВСУ нанесли пять артиллерийских ударов по Макеевке, используя снаряды калибра 155 миллиметров.
t.me / zvezdanews