Юрий Стоянов прокомментировал слухи о госпитализации

Актёр театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что на самом деле ездил в больницу, чтобы сдать анализы. Таким образом он прокомментировал сообщения о госпитализации с жалобами на головные боли.

"Ну какие госпитализации? У меня послезавтра в Сочи фестиваль, какая госпитализация. Это поиски хайпа. Я же не прячусь. Ну, пришёл в спортивном костюме, увидели, с папочкой где я хожу, с анализами", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

По словам Стоянова, слухи про госпитализацию появились в Сети из-за пациентов и соцсетей. Народный артист России подчеркнул, что с анализами, в результате, всё нормально.