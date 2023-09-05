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5 сентября, 12:13

Юрий Стоянов прокомментировал слухи о госпитализации

Юрий Стоянов опроверг сообщения о госпитализации из-за головных болей

<p>Юрий Стоянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Юрий Стоянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что на самом деле ездил в больницу, чтобы сдать анализы. Таким образом он прокомментировал сообщения о госпитализации с жалобами на головные боли.

"Ну какие госпитализации? У меня послезавтра в Сочи фестиваль, какая госпитализация. Это поиски хайпа. Я же не прячусь. Ну, пришёл в спортивном костюме, увидели, с папочкой где я хожу, с анализами", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

По словам Стоянова, слухи про госпитализацию появились в Сети из-за пациентов и соцсетей. Народный артист России подчеркнул, что с анализами, в результате, всё нормально.

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Ранее и супруга Стоянова Елена прокомментировала слухи о госпитализации артиста. По её словам, с Юрием Николаевичем всё ок.

Светлана Оперук
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