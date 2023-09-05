Секси-заведующая детсадом не в курсе своего увольнения и в понедельник собирается на работу
Скандальная заведующая детсадом в Красноярске: Пусть родители думают что хотят
Заведующая детским садом из Красноярска Анастасия Красильникова, которая выкладывала провокационные эротические посты в соцсетях, судя по всему, не знает о своём увольнении. По крайней мере, в беседе с нашими коллегами из RT она заявила, что в понедельник собирается выйти на работу, а сейчас якобы находится в отпуске.
Эротические фото и видео заведующей детсадом из Красноярска. Видео © Telegram / Mash
"Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим", — заявила Красильникова журналистам.
При этом она призналась, что ей безразлично мнение родителей о её контенте в соцсетях. Со слов Красильниковой, пусть они "думают что хотят".
Ранее Лайф писал, что Красильникова находится на посту заведующей уже более трёх лет. С момента её прихода персонал дошкольного учреждения стал постепенно увольняться. С финансами дело тоже обстоит непросто, именно по этой причине родители ребятишек вынуждены самостоятельно покрывать различные расходы. При этом сама директриса ездит на "мерседесе" и регулярно позволяет себе грубое обращение как с коллегами, так и с родителями. Все долго терпели такое поведение Красильниковой, но последней каплей стали её откровенные видео и фото, которые в соцсетях случайно обнаружила мама одного из воспитанников.