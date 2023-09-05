Секси-заведующая детсадом не в курсе своего увольнения и в понедельник собирается на работу

Заведующая детским садом из Красноярска Анастасия Красильникова, которая выкладывала провокационные эротические посты в соцсетях, судя по всему, не знает о своём увольнении. По крайней мере, в беседе с нашими коллегами из RT она заявила, что в понедельник собирается выйти на работу, а сейчас якобы находится в отпуске.

Эротические фото и видео заведующей детсадом из Красноярска. Видео © Telegram / Mash

"Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим", — заявила Красильникова журналистам.

При этом она призналась, что ей безразлично мнение родителей о её контенте в соцсетях. Со слов Красильниковой, пусть они "думают что хотят".