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5 сентября, 12:20

Россиянам объяснили, как эффективно бороться с тревожностью

Фитнес-тренер Дерендеева: Снять тревожность помогут дыхательные упражнения

Бороться с тревожностью можно при помощи физической активности и дыхательных упражнений. Тревога — это отрицательная эмоция, которая появляется в ситуациях неопределённой опасности и ожидания неблагополучного развития событий. Зачастую она выматывает человека, мешает думать и принимать верные решения. Фитнес-тренер Ольга Дерендеева рассказала, какие упражнения помогут эффективно бороться с тревожностью.

"Когда происходит стресс или какое-то напряжение, чаще всего накопительное, человек поднимает плечи и вжимает свою шею. Она становится короче, и напряжение от шеи идёт в грудной отдел", — поведала специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При этом, по словам фитнес-тренера, нарушается дыхание. Также ухудшается состояние диафрагмы, и появляются проблемы с ЖКТ. Кроме того, возникают проблемы со сном. При тревожности можно помочь себе при помощи дыхательных упражнений. Дерендеева сообщила, что нужно сделать спокойный глубокий вдох и задержать дыхание примерно на три-четыре секунды. После этого следует произвести удлинённый долгий выдох и вновь задержать дыхание. Эксперт подчеркнула, что человеку может помочь и самомассаж. По её словам, нужно большие пальцы поставить на затылочные бугорки и массировать круговыми движениями. Также можно делать мягкие массажные движения по шее или потереть мочки ушей.

Невролог дала 6 советов, как бороться с тревожностью

Невролог дала 6 советов, как бороться с тревожностью

Ранее Лайф писал, что кратковременный стресс может быть иногда полезен для организма, однако длительный сильно его истощает. Невролог Наталья Шиндряева указала, что, если этот процесс затягивается, нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Из-за этого повышается давление, сердце работает на износ, а наличие заболеваний только усугубляет эти проблемы.

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Иван Косицын
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