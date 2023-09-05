Россиянам объяснили, как эффективно бороться с тревожностью

Бороться с тревожностью можно при помощи физической активности и дыхательных упражнений. Тревога — это отрицательная эмоция, которая появляется в ситуациях неопределённой опасности и ожидания неблагополучного развития событий. Зачастую она выматывает человека, мешает думать и принимать верные решения. Фитнес-тренер Ольга Дерендеева рассказала, какие упражнения помогут эффективно бороться с тревожностью.

"Когда происходит стресс или какое-то напряжение, чаще всего накопительное, человек поднимает плечи и вжимает свою шею. Она становится короче, и напряжение от шеи идёт в грудной отдел", — поведала специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

При этом, по словам фитнес-тренера, нарушается дыхание. Также ухудшается состояние диафрагмы, и появляются проблемы с ЖКТ. Кроме того, возникают проблемы со сном. При тревожности можно помочь себе при помощи дыхательных упражнений. Дерендеева сообщила, что нужно сделать спокойный глубокий вдох и задержать дыхание примерно на три-четыре секунды. После этого следует произвести удлинённый долгий выдох и вновь задержать дыхание. Эксперт подчеркнула, что человеку может помочь и самомассаж. По её словам, нужно большие пальцы поставить на затылочные бугорки и массировать круговыми движениями. Также можно делать мягкие массажные движения по шее или потереть мочки ушей.