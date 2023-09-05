Россиянам объяснили, как эффективно бороться с тревожностью
Фитнес-тренер Дерендеева: Снять тревожность помогут дыхательные упражнения
Бороться с тревожностью можно при помощи физической активности и дыхательных упражнений. Тревога — это отрицательная эмоция, которая появляется в ситуациях неопределённой опасности и ожидания неблагополучного развития событий. Зачастую она выматывает человека, мешает думать и принимать верные решения. Фитнес-тренер Ольга Дерендеева рассказала, какие упражнения помогут эффективно бороться с тревожностью.
"Когда происходит стресс или какое-то напряжение, чаще всего накопительное, человек поднимает плечи и вжимает свою шею. Она становится короче, и напряжение от шеи идёт в грудной отдел", — поведала специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
При этом, по словам фитнес-тренера, нарушается дыхание. Также ухудшается состояние диафрагмы, и появляются проблемы с ЖКТ. Кроме того, возникают проблемы со сном. При тревожности можно помочь себе при помощи дыхательных упражнений. Дерендеева сообщила, что нужно сделать спокойный глубокий вдох и задержать дыхание примерно на три-четыре секунды. После этого следует произвести удлинённый долгий выдох и вновь задержать дыхание. Эксперт подчеркнула, что человеку может помочь и самомассаж. По её словам, нужно большие пальцы поставить на затылочные бугорки и массировать круговыми движениями. Также можно делать мягкие массажные движения по шее или потереть мочки ушей.
Ранее Лайф писал, что кратковременный стресс может быть иногда полезен для организма, однако длительный сильно его истощает. Невролог Наталья Шиндряева указала, что, если этот процесс затягивается, нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Из-за этого повышается давление, сердце работает на износ, а наличие заболеваний только усугубляет эти проблемы.
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