Раздражительность и невнимательность могут быть признаками пиелонефрита у детей

Пиелонефрит — это инфекционное заболевание, при котором воспалительный процесс локализуется в почках. Главной причиной его развития является деятельность микроорганизмов: кишечной палочки, золотистого стафилококка, вирусов, грибов и простейших. В некоторых случаях обнаруживается сразу несколько возбудителей. О симптомах этого заболевания и опасности его для детей Лайфу рассказал хирург, уролог-андролог "Детской клиники МЕДСИ на Пироговской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Сергей Кузин.

"Благоприятная среда для развития микроорганизмов возникает при несоблюдении правил личной гигиены, врождённых пороках развития мочевыводящей системы и других факторах, которые создают дополнительную нагрузку на неокрепший иммунитет", — отметил собеседник Лайфа.

Различают острую и хроническую формы пиелонефрита. В первом случае наблюдаются все признаки острого воспаления: высокая температура, интоксикация, бледность кожи, рвота, обезвоживание, нарушение стула, а также боль в области живота или спины. При хронической форме заболевание может протекать почти незаметно: ребёнок не всегда жалуется на плохое самочувствие, но при этом быстро устаёт, становится раздражительным, с трудом концентрирует внимание.

"Если вы заметили у малыша симптомы заболевания, следует обратиться к педиатру, который назначит первичное обследование и при необходимости направит к урологу или нефрологу. При должном уровне диагностики и наблюдения лечение можно проводить в амбулаторных условиях. При осложнённом течении болезни — в стационаре", — добавил врач.