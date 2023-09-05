При обстреле ВСУ села в Белгородской области погиб мужчина

При обстреле ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель, ещё один человек ранен. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте ещё до приезда бригады скорой помощи", — написал глава региона в телеграм-канале.

Также Гладков указал, что женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бёдер. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.