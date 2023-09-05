ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА возле Первомайского

Российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотниками возле Первомайского в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Весёлое Донецкой Народной Республики... В районе населённого пункта Первомайское уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

По данным МО РФ, всего за сутки противник потерял на этом направлении до 225 своих военных убитыми и ранеными. Также ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, девять автомобилей, американской артсистемы М777 и боевой машины РСЗО "Град".