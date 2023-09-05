Шойгу: Наиболее напряжённая обстановка сложилась на Запорожском направлении

Наиболее напряжённая обстановка в зоне СВО наблюдается сегодня на Запорожском направлении, зато освобождение населённого пункта Новосёловское на Купянском направлении помогло улучшить позиции российских военных по переднему краю. Об этом заявил во вторник, 5 сентября, Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России.

По словам министра обороны, особую храбрость и мужество в ходе наступления проявили военнослужащие 1-го, 12-го и 26-го танковых полков.

"Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населённый пункт Новосёловское, значительно улучшив позицию по переднему краю", — проинформировал он.

На Запорожском направлении, по словам Шойгу, украинским подразделениям был нанесён значительный ущерб в результате самоотверженных действий российских военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии.

"Противник ввёл в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошёл подготовку под руководством западных инструкторов", — сказал министр, добавив, что украинской армии это не помогло.