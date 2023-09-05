Шойгу: Наиболее напряжённая обстановка сложилась на Запорожском направлении
Наиболее напряжённая обстановка в зоне СВО наблюдается сегодня на Запорожском направлении, зато освобождение населённого пункта Новосёловское на Купянском направлении помогло улучшить позиции российских военных по переднему краю. Об этом заявил во вторник, 5 сентября, Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России.
По словам министра обороны, особую храбрость и мужество в ходе наступления проявили военнослужащие 1-го, 12-го и 26-го танковых полков.
"Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населённый пункт Новосёловское, значительно улучшив позицию по переднему краю", — проинформировал он.
На Запорожском направлении, по словам Шойгу, украинским подразделениям был нанесён значительный ущерб в результате самоотверженных действий российских военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии.
"Противник ввёл в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошёл подготовку под руководством западных инструкторов", — сказал министр, добавив, что украинской армии это не помогло.
Ранее в ходе того же совещания Шойгу проинформировал, что Вооружённые силы Украины с начала контрнаступления — 4 июня — потеряли уже более 66 тысяч своих солдат. Также, по данным министра обороны России, грамотные действия российских войск позволили сбить за месяц 159 снарядов HIMARS, более 1000 беспилотников, 13 крылатых ракет.
ТАСС / Дмитрий Харичков