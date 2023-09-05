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Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 08:05
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Зеленский умоляет страны Европы депортировать мужчин-украинцев для отправки на фронт

Asia Times: Зеленский просит страны Европы вернуть мужчин-украинцев на родину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к целому ряду европейских стран с просьбой депортировать украинцев призывного возраста. Об этом говорится в статье издания Asia Times. По данным автора публикации Стивена Брайена, этот шаг вызван "ужасающими потерями на фронте". Украине, пишет он, стало попросту некем воевать.

"Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией", — отметил Брайен.

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Ранее Лайф писал, что власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, выехавших из Незалежной после начала СВО. По данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года в республику въехало около 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно. Между тем хакеры выяснили, что страны Прибалтики тоже депортируют украинцев для участия в боевых действиях. На сайте МВД Литвы "отдельной папкой были сложены все граждане Украины", которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции. И эти сведения собираются в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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