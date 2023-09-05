Зеленский умоляет страны Европы депортировать мужчин-украинцев для отправки на фронт
Asia Times: Зеленский просит страны Европы вернуть мужчин-украинцев на родину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к целому ряду европейских стран с просьбой депортировать украинцев призывного возраста. Об этом говорится в статье издания Asia Times. По данным автора публикации Стивена Брайена, этот шаг вызван "ужасающими потерями на фронте". Украине, пишет он, стало попросту некем воевать.
"Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией", — отметил Брайен.
Ранее Лайф писал, что власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, выехавших из Незалежной после начала СВО. По данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года в республику въехало около 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которые не выезжали обратно. Между тем хакеры выяснили, что страны Прибалтики тоже депортируют украинцев для участия в боевых действиях. На сайте МВД Литвы "отдельной папкой были сложены все граждане Украины", которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции. И эти сведения собираются в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину.