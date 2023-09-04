Страны Балтии отправят украинских беженцев на фронт, выяснили хакеры

Украинцев, которые приехали в страны Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) после начала специальной военной операции (СВО), планируют депортировать на родину, чтобы они участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил представитель российской хакерской группы RaHDit.

"На сайте МВД Литвы отдельной папкой были сложены все граждане Украины, которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции. Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Представитель RaHDit добавил, что об этом уже было давно известно и теперь информация подтвердилась.