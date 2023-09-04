Страны Балтии отправят украинских беженцев на фронт, выяснили хакеры
Хакеры RaHDit: В Прибалтике депортируют украинцев для участия в боевых действиях
Украинцев, которые приехали в страны Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) после начала специальной военной операции (СВО), планируют депортировать на родину, чтобы они участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил представитель российской хакерской группы RaHDit.
"На сайте МВД Литвы отдельной папкой были сложены все граждане Украины, которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции. Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Представитель RaHDit добавил, что об этом уже было давно известно и теперь информация подтвердилась.
Лайф напоминает: 4 сентября 16 пророссийских хакерских групп заявили о взломе около 130 ресурсов в рамках масштабной операции против пособников украинских атак на РФ. В результате были парализованы каналы обмена служебными сообщениями госорганов, выведены из строя паркоматы и системы мобильного банкинга.
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