Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 18:32

Страны Балтии отправят украинских беженцев на фронт, выяснили хакеры

Хакеры RaHDit: В Прибалтике депортируют украинцев для участия в боевых действиях

Украинцев, которые приехали в страны Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) после начала специальной военной операции (СВО), планируют депортировать на родину, чтобы они участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил представитель российской хакерской группы RaHDit.

"На сайте МВД Литвы отдельной папкой были сложены все граждане Украины, которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции. Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Польша начала выдавать Украине мужчин, покинувших страну после начала СВО

Польша начала выдавать Украине мужчин, покинувших страну после начала СВО

Представитель RaHDit добавил, что об этом уже было давно известно и теперь информация подтвердилась.

Лайф напоминает: 4 сентября 16 пророссийских хакерских групп заявили о взломе около 130 ресурсов в рамках масштабной операции против пособников украинских атак на РФ. В результате были парализованы каналы обмена служебными сообщениями госорганов, выведены из строя паркоматы и системы мобильного банкинга.

"Это подло": В Госдуме оценили решение Польши выдавать Украине мужчин призывного возраста

"Это подло": В Госдуме оценили решение Польши выдавать Украине мужчин призывного возраста

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Латвия
  • Литва
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров