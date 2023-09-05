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5 сентября, 14:21

Власти Петербурга пообещали ликвидировать нехватку школ в следующем году

Беглов: За последние четыре года в Петербурге построено 68 школ и 164 детсада

<p>Школа в Северной столице. Обложка © Телеканал <a href="https://tvspb.ru/news/2023/09/5/peterburge-obeshhayut-likvidirovat-deficzit-shkol-uzhe-v-2024-godu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Санкт-Петербург"</a></p>

Школа в Северной столице. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге возобновили работу 22 школы, причём в пяти из них был сделан капитальный ремонт. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов.

"Всего в 23-м году город получит 24 школы и 36 детских садов. А за последние четыре года в нашем городе построено 68 школ и 164 детских сада", — добавил градоначальник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Беглова, Петербург вышел на финишную прямую по ликвидации дефицита социальных объектов.

Всего 1 сентября детсады, школы и колледжи в городе приняли порядка миллиона детей и подростков. Первоклассникам в честь Дня знаний вручили книги.

Власти Петербурга рассказали, будут ли следовать примеру Парижа в вопросе электросамокатов

Власти Петербурга рассказали, будут ли следовать примеру Парижа в вопросе электросамокатов

Ранее Беглов заявил, что в 2023 году будет введено в эксплуатацию рекордное количество образовательных объектов. Все они строятся с бассейнами и спортплощадками.

Светлана Оперук
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