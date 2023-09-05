Власти Петербурга пообещали ликвидировать нехватку школ в следующем году
Беглов: За последние четыре года в Петербурге построено 68 школ и 164 детсада
Школа в Северной столице. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Санкт-Петербурге возобновили работу 22 школы, причём в пяти из них был сделан капитальный ремонт. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов.
"Всего в 23-м году город получит 24 школы и 36 детских садов. А за последние четыре года в нашем городе построено 68 школ и 164 детских сада", — добавил градоначальник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам Беглова, Петербург вышел на финишную прямую по ликвидации дефицита социальных объектов.
Всего 1 сентября детсады, школы и колледжи в городе приняли порядка миллиона детей и подростков. Первоклассникам в честь Дня знаний вручили книги.
Ранее Беглов заявил, что в 2023 году будет введено в эксплуатацию рекордное количество образовательных объектов. Все они строятся с бассейнами и спортплощадками.