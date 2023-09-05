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5 сентября, 12:52

Актриса Равшана Куркова впервые раскрыла имя дочери

Актриса Равшана Куркова впервые сообщила, что назвала дочь Самирой

Российская актриса Равшана Куркова раскрыла имя дочери, которая родилась в марте этого года. Артистка рассказала, что назвала ребёнка Самирой.

"Быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Малышка растёт спокойная, ночами мы спим", — призналась Куркова в беседе с "Газетой.ru".

Также у актрисы есть трёхлетний сын от бизнесмена Сергея Амаряна. Родители мальчика, которого назвали Гаспар, расстались, однако сохранили хорошие отношения. Сама Куркова заявила, что сын иногда ревнует маму к младшей сестре.

"Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удаётся", — добавила звезда кино, отметив, что почти всё своё свободное время проводит с детьми.

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Ранее Лайф писал, что Куркова во второй раз стала матерью. Звезда всячески скрывала своё положение. Актриса в марте родила девочку, но поклонникам о пополнении сообщила лишь в конце мая. Артистка не раскрывает имя возлюбленного, от которого родила дочь, и не комментирует слухи о личной жизни.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Иван Косицын
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