Актриса Равшана Куркова впервые раскрыла имя дочери

Российская актриса Равшана Куркова раскрыла имя дочери, которая родилась в марте этого года. Артистка рассказала, что назвала ребёнка Самирой.

"Быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Малышка растёт спокойная, ночами мы спим", — призналась Куркова в беседе с "Газетой.ru".

Также у актрисы есть трёхлетний сын от бизнесмена Сергея Амаряна. Родители мальчика, которого назвали Гаспар, расстались, однако сохранили хорошие отношения. Сама Куркова заявила, что сын иногда ревнует маму к младшей сестре.

"Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удаётся", — добавила звезда кино, отметив, что почти всё своё свободное время проводит с детьми.