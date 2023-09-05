Турчак: При поддержке ЕР и РВИО в 34 городах трудовой доблести установили стелы

В 34 городах РФ при поддержке "Единой России" и Российского военно-исторического общества установлены стелы "Город трудовой славы". Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе заседания оргкомитета "Победа".

"Параллельно с Минстроем занимаемся благоустройством прилегающих территорий. Всегда предлагается несколько вариантов, окончательное решение по месту принимают люди в ходе открытого голосования. Владимир Владимирович, предложили бы такую практику и дальше продолжать?" — обратился он к президенту России Владимиру Путину.

Вместе с тем Турчак рассказал, что ЕР совместно с Минцифры и Почтой России выпустила серию из 17 почтовых марок. Она посвящена городам трудовой доблести.