В Китае выпустили дешёвый клон последнего айфона

Китайская компания ZTE презентовала смартфон Aхon 50 Lite с тремя камерами, дизайн которого уж очень похож на последние модели iPhone. При этом стоит новинка около 250 долларов (порядка 24 тысяч рублей по нынешнему курсу), но это цена для мексиканского рынка. Сколько будет стоить гаджет в России и появится ли он в РФ вообще, пока неизвестно.

Китайская компания ZTE выпустила похожий на iPhone смартфон Axon 50 Lite. Видео © YouTube / VTech Mobile

Что касается технической составляющей, то аппарат оснащён 8-ядерным процессором c частотой 1,6 ГГц, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, тройной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп на тыльной стороне и селфи-камерой c разрешением 8 Мп. Также у смартфона 256 Гб флеш-памяти, а вот оперативки — всего 4 Гб. Новинка представлена в трёх цветах — чёрном, сиреневом и салатовом.