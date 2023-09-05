Нейропсихолог назвала 8 способов победить стресс

Многие испытывают стресс и тревогу, но не все знают, как с ними справиться. Одной из хороших практик является медитация. Об этом рассказала нейропсихолог, тренер по энергетике Бибигуль Кушалиева.

"Они [медитации] предполагают концентрацию внимания на текущем моменте и принятие его без осуждения. Со временем они помогают снизить уровень кортизола, нервное возбуждение и улучшить работу мозга", — отметила она в беседе с порталом "Страсти".

Также стоит пересмотреть отношение к стрессу. Эксперт советует принять "установку на рост" и начать рассматривать тревогу как средство повышения эффективности. Таким образом, трудную ситуацию лучше воспринимать как вызов, а не как угрозу. Это приведёт к повышению работоспособности и улучшению самочувствия.

При стрессе по возможности лучше уединиться, так как тишина помогает мозгу отдохнуть и восстановиться. Кроме того, не стоит забывать и про физические упражнения (например, быструю ходьбу или растяжку) — они улучшают настроение и когнитивные функции, а также придают энергию. Причём вредные привычки не выход. Вначале чувствуется облегчение, но потом тревожное состояние возвращается.

Вместо этого лучше больше смеяться, а помочь в этом могут анекдоты, комедии, мемы и общение с близкими. Изолироваться от окружающих не стоит, так как есть друзья, которые всегда выслушают и тем самым изменят самочувствие в лучшую сторону. Но заняться чем-нибудь продуктивным тоже бы не помешало: наверняка дома нужно убраться, постирать или сходить в магазин — такие мелкие хлопоты отлично отвлекают от стрессовых ситуаций, заключила Кушалиева.