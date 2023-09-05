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5 сентября, 15:20

"Виновник панкреатита": Названы привычки, разрушающие поджелудочную железу

Гастроэнтеролог Мельникова: К панкреатиту в основном приводит алкоголь

Зачастую к панкреатиту приводит злоупотребление алкоголем, однако это не единственная вредная привычка, вызывающая патологии, рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Евгения Мельникова.

"Алкоголь — виновник 70% случаев хронического панкреатита. Для его развития достаточно всего 60–80 миллилитров чистого этилового спирта в сутки. Ускоряет развитие панкреатита и курение. Это вредная привычка повышает риск патологии в среднем в три раза, а в сочетании с алкоголем она разрушает поджелудочную железу гораздо быстрее", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавила, что потребление насыщенных жиров и рафинированных углеводов вызывает воспаления в поджелудочной железе. В итоге они могут привести к развитию сахарного диабета и снижению чувствительности тканей к действию инсулина, который отвечает за постоянный уровень глюкозы в крови. Проблемы с поджелудочной также могут возникнуть и из-за бесконтрольного приёма лекарств, например сульфаниламидов, тетрациклина, метилдопы, эстрогенов, вальпроевой кислоты, фуросемида и азатиоприна.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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