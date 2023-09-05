"Виновник панкреатита": Названы привычки, разрушающие поджелудочную железу
Гастроэнтеролог Мельникова: К панкреатиту в основном приводит алкоголь
Зачастую к панкреатиту приводит злоупотребление алкоголем, однако это не единственная вредная привычка, вызывающая патологии, рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Евгения Мельникова.
"Алкоголь — виновник 70% случаев хронического панкреатита. Для его развития достаточно всего 60–80 миллилитров чистого этилового спирта в сутки. Ускоряет развитие панкреатита и курение. Это вредная привычка повышает риск патологии в среднем в три раза, а в сочетании с алкоголем она разрушает поджелудочную железу гораздо быстрее", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".
Эксперт добавила, что потребление насыщенных жиров и рафинированных углеводов вызывает воспаления в поджелудочной железе. В итоге они могут привести к развитию сахарного диабета и снижению чувствительности тканей к действию инсулина, который отвечает за постоянный уровень глюкозы в крови. Проблемы с поджелудочной также могут возникнуть и из-за бесконтрольного приёма лекарств, например сульфаниламидов, тетрациклина, метилдопы, эстрогенов, вальпроевой кислоты, фуросемида и азатиоприна.
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