"Хочу поехать, но не пускают": Украинским депутатам запретили ездить в Польшу
Onet: Из-за разногласий по зерну депутатам Рады запретили ездить в Польшу
Депутатам Верховной рады Украины запретили выезжать в Польшу. Как сообщает польский портал Onet.pl, вероятно, это связано с политическими разногласиями из-за введённого Варшавой эмбарго на ввоз украинского зерна.
Факт существования такого распоряжения подтвердили сразу несколько источников издания в Верховной раде, в частности сопредседатель украино-польской парламентской группы Николай Княжицкий.
"Я хочу поехать, но меня не пускают через границу. Почему? Кабмин издал незаконное распоряжение не выпускать депутатов", — сказал журналистам Княжицкий.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет открывать границы для украинского зерна после 15 сентября. По его словам, власти республики намерены продлить запрет на импорт, даже если Еврокомиссия не сделает это централизованно. Кроме того, министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии подписали общую декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита.
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