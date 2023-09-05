"Хочу поехать, но не пускают": Украинским депутатам запретили ездить в Польшу

"Я хочу поехать, но меня не пускают через границу. Почему? Кабмин издал незаконное распоряжение не выпускать депутатов", — сказал журналистам Княжицкий.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет открывать границы для украинского зерна после 15 сентября. По его словам, власти республики намерены продлить запрет на импорт, даже если Еврокомиссия не сделает это централизованно. Кроме того, министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии подписали общую декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита.