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5 сентября, 15:08

Россиянам посоветовали спирулину и матчу для улучшения памяти

Нутрициолог Чёрная: Спирулина и матча улучшают память и восприятие информации

Спирулина и матча положительно влияют на работу нервной системы, улучшают память и восприятие информации. Об этом рассказала нутрициолог Ксения Чёрная.

"Стоит отметить спирулину (сине-зелёная водоросль. — Прим. Лайфа). Она содержит триптофан, который необходим для выработки серотонина и мелатонина. Матча (японский порошковый зелёный чай. — Прим. Лайфа) содержит L-треонин, который повышает работоспособность, концентрацию и усидчивость. В сочетании со спирулиной она будет очень эффективна для запоминания нового материала. К тому же матча снижает стресс и улучшает сон", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Полезными для мозга также являются авокадо, орехи, яйца, рыба и кокос. А вот чипсы и торты могут негативно повлиять на память и снизить работоспособность, так как в них содержатся вредные масла.

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Никита Осипов
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