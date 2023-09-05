Россиянам посоветовали спирулину и матчу для улучшения памяти
Нутрициолог Чёрная: Спирулина и матча улучшают память и восприятие информации
Спирулина и матча положительно влияют на работу нервной системы, улучшают память и восприятие информации. Об этом рассказала нутрициолог Ксения Чёрная.
"Стоит отметить спирулину (сине-зелёная водоросль. — Прим. Лайфа). Она содержит триптофан, который необходим для выработки серотонина и мелатонина. Матча (японский порошковый зелёный чай. — Прим. Лайфа) содержит L-треонин, который повышает работоспособность, концентрацию и усидчивость. В сочетании со спирулиной она будет очень эффективна для запоминания нового материала. К тому же матча снижает стресс и улучшает сон", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Полезными для мозга также являются авокадо, орехи, яйца, рыба и кокос. А вот чипсы и торты могут негативно повлиять на память и снизить работоспособность, так как в них содержатся вредные масла.
Ранее Лайф писал о продукте, который творит чудеса с памятью, сердцем и мозгом. Эксперт Елена Кальная отметила, что в нём содержится большое количество полезных веществ.
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