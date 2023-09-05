Россиянам посоветовали спирулину и матчу для улучшения памяти

Спирулина и матча положительно влияют на работу нервной системы, улучшают память и восприятие информации. Об этом рассказала нутрициолог Ксения Чёрная.

"Стоит отметить спирулину (сине-зелёная водоросль. — Прим. Лайфа). Она содержит триптофан, который необходим для выработки серотонина и мелатонина. Матча (японский порошковый зелёный чай. — Прим. Лайфа) содержит L-треонин, который повышает работоспособность, концентрацию и усидчивость. В сочетании со спирулиной она будет очень эффективна для запоминания нового материала. К тому же матча снижает стресс и улучшает сон", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Полезными для мозга также являются авокадо, орехи, яйца, рыба и кокос. А вот чипсы и торты могут негативно повлиять на память и снизить работоспособность, так как в них содержатся вредные масла.