"Использовать шансы": Астролог рассказала, что важно сделать в ретроградный Юпитер

Период ретроградного Юпитера — время, подходящее для реализации давних планов и желаний, так как эта планета отвечает за рост и успех, рассказала астролог Ирина Шалева. Эксперт отметила, что Юпитер развернулся в ретроградное движение 4 сентября и пробудет в таком положении до конца года.

"Этот период открывает перед нами множество возможностей. Самое время реализовывать свои давние мечты и планы, начать совершать конкретные шаги на пути к своим целям, покорять новые высоты, использовать упущенные ранее шансы", — отметила Шалева в беседе с "Москвой 24".

Планета будет находиться в Тельце, поэтому надо пересмотреть отношение к финансам, подумать о росте доходов и расширении проектов. Больших результатов получится достичь за счёт рациональности и практичности, следовательно важны конкретика и чёткость в действиях, а также заранее продуманная стратегия по достижению целей. Эксперт советует быть открытыми для новых возможностей и не отказываться от выгодных предложений, даже если кажется, что вы к ним ещё не готовы.

Специалист также отметила, что период ретроградного Юпитера — отличное время для саморазвития и расширения кругозора. Помимо карьерного роста, приветствуется всё, что способствует и духовному, например медитации, посещение храмов и мест силы, а также чтение священных текстов.