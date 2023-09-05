Немоляева – об украинском актёре Талашко: То, что он говорит, это безумие

Народная артистка России Светлана Немоляева прокомментировала резкие перемены в поведении своего коллеги – 77-летнего Владимира Талашко. 86-летняя Немоляева, по её признанию, в шоке от того, что украинский актёр, которого в России "обожали и привечали", стал националистом.

"Талашко всё время работал в России. А сейчас он такое творит и говорит о людях Донбасса… Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить. Это безумие – то, что они говорят. Ну что тут ещё добавить? Просто безумие", — сказала Немоляева в беседе с aif.ru.

Владимир Талашко — известный советский и украинский актёр, он известен по картинам "В бой идут одни "старики", "Как закалялась сталь", "Капитан Немо", "Рождённая революцией", "Батальоны просят огня" и многим другим. Талашко много снимался сначала в Советском Союзе, а затем и в России, часто приезжал на кинофестивали. А после начала боевых действий в Донбассе артист начал демонстративно поддерживать украинские карательные батальоны гастролями и деньгами, заработанными в том числе на эксплуатации сыгранной почти 50 лет назад роли в "В бой идут одни "старики". Сегодня украинский актёр открыто выступает с антироссийскими и националистическими заявлениями.