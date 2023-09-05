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5 сентября, 16:00

Немоляева – об украинском актёре Талашко: То, что он говорит, это безумие

<p>Актриса Светлана Немоляева и актер Владимир Талашко. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин, © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/4215/foto/296426/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актриса Светлана Немоляева и актер Владимир Талашко. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин, © kino-teatr.ru

Народная артистка России Светлана Немоляева прокомментировала резкие перемены в поведении своего коллеги – 77-летнего Владимира Талашко. 86-летняя Немоляева, по её признанию, в шоке от того, что украинский актёр, которого в России "обожали и привечали", стал националистом.

"Талашко всё время работал в России. А сейчас он такое творит и говорит о людях Донбасса… Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить. Это безумие – то, что они говорят. Ну что тут ещё добавить? Просто безумие",сказала Немоляева в беседе с aif.ru.

Владимир Талашко — известный советский и украинский актёр, он известен по картинам "В бой идут одни "старики", "Как закалялась сталь", "Капитан Немо", "Рождённая революцией", "Батальоны просят огня" и многим другим. Талашко много снимался сначала в Советском Союзе, а затем и в России, часто приезжал на кинофестивали. А после начала боевых действий в Донбассе артист начал демонстративно поддерживать украинские карательные батальоны гастролями и деньгами, заработанными в том числе на эксплуатации сыгранной почти 50 лет назад роли в "В бой идут одни "старики". Сегодня украинский актёр открыто выступает с антироссийскими и националистическими заявлениями.

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А ранее Талашко и ряд его коллег раскритиковала заслуженная артистка РФ и звезда сериала "Возвращение Мухтара" Оксана Сташенко. Она назвала оборотнями актёров, которые стали популярными благодаря ролям у советских и российских режиссёров, а теперь высказываются против нашей страны и поддерживают киевский режим.

Александра Вишнякова
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