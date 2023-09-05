В ГД назвали Зеленского "модным пиарщиком" после закона о "делении" Крыма

Лидер киевского режима Владимир Зеленский своим указом об изменениях административно-территориального деления Крыма попросту пытается отвлечь общественность от провала на фронте. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Парламентарий подчеркнул, что любые документы, подписанные в Киеве, не имеют никакой юридической силы на территории России.

"Документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны. <...> Киев подобными законами старается отвлечь внимание общественности от разгрома на фронтах", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

Белик также назвал Зеленского "модным пиарщиком", а не главой государства и добавил, что тот, по всей видимости, рассчитывал "шагнуть в историю", но споткнулся о нынешние реалии, в которых Крым есть и всегда будет российским.

Ранее сегодня Зеленский подписал закон о новом административно-территориальном устройстве Крыма. Согласно документу, кабмин Украины должен в течение месяца определить территории и административные центры территориальных общин на полуострове.