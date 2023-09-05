В Банке России развеяли опасения по поводу "зависших" в Индии рупий
Зампред ЦБ РФ Заботкин назвал незначительными объёмы "зависших" рупий
Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин развеял опасения по поводу "зависших" на российских счетах в Индии рупий. По его словам, их объёмы незначительны, тем более они постоянно снижаются.
"Масштабы объёмов, которые имеются на счетах российских экспортёров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки, они незначительны по отношению к объёму экспорта и постепенно снижаются", — сказал Заботкин, выступая на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".
Ранее бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов связал падение рубля с "зависшими" в Индии рупиями. По его словам, российские компании отказались от расчёта в американской валюте, поэтому получают оплату за экспорт в индийской. В результате рупии "зависли", так как России в Индии покупать нечего, но при этом вернуть деньги сейчас невозможно, так как эта индийская валюта неконвертируема.
LIFE / Александр Шалгин