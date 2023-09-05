В Банке России развеяли опасения по поводу "зависших" в Индии рупий

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин развеял опасения по поводу "зависших" на российских счетах в Индии рупий. По его словам, их объёмы незначительны, тем более они постоянно снижаются.

"Масштабы объёмов, которые имеются на счетах российских экспортёров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки, они незначительны по отношению к объёму экспорта и постепенно снижаются", — сказал Заботкин, выступая на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".