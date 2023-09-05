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5 сентября, 16:31

В Банке России развеяли опасения по поводу "зависших" в Индии рупий

Зампред ЦБ РФ Заботкин назвал незначительными объёмы "зависших" рупий

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин развеял опасения по поводу "зависших" на российских счетах в Индии рупий. По его словам, их объёмы незначительны, тем более они постоянно снижаются.

"Масштабы объёмов, которые имеются на счетах российских экспортёров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки, они незначительны по отношению к объёму экспорта и постепенно снижаются", — сказал Заботкин, выступая на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

Ранее бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов связал падение рубля с "зависшими" в Индии рупиями. По его словам, российские компании отказались от расчёта в американской валюте, поэтому получают оплату за экспорт в индийской. В результате рупии "зависли", так как России в Индии покупать нечего, но при этом вернуть деньги сейчас невозможно, так как эта индийская валюта неконвертируема.

Экономист предрёк курс доллара в 85–90 рублей

Экономист предрёк курс доллара в 85–90 рублей

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LIFE / Александр Шалгин

Наталья Исакова
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