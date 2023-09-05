Украина потратила $17 миллионов на 55 дронов, но получила три сломанных и один рабочий

Минобороны Украины потратило свыше 17 миллионов долларов на 55 беспилотников, но в итоге военное ведомство получило только один. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на расследование украинских СМИ.

Так, ВСУ должны были получить 55 дронов HAWK от фирмы "Украинские авиационные системы", которую связывают с экс-депутатом от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Бориславом Розенблатом. Однако в день передачи заказанных "птичек" производитель передал только четыре БПЛА, и то из них только один оказался рабочим. Остальные три беспилотника были отправлены на доработку.

"Стоимость контракта, по данным источника, — 650 миллионов гривен (около 17,6 миллиона долларов). И это за все обещанные 55 единиц", — пишет агентство.