На Украине заявили о планах получить 200 тысяч дронов

Украинские власти намерены произвести и закупить до конца 2023 года до 200 тысяч беспилотников. Такое заявление сделал глава Государственной службы специальной связи страны Юрий Щиголь.

"Когда мы начинали этот проект, мы ставили цель — около 200 тысяч дронов. Приблизительно 180–200 тысяч дронов за этот год точно будет", — отметил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Щиголь добавил, что украинский кабмин заключил контракты на 25 миллиардов гривен (примерно 677 миллионов долларов) из 40 миллиардов гривен (около 1,09 миллиарда долларов), которые выделены на закупку беспилотников. В соответствии с этими документами должно быть произведено 22 тысячи ударных устройств, почти 15 тысяч из них уже переданы ВСУ.

При этом Щиголь рассказал, что украинские военные за сутки лишаются до 45 разведывательных БПЛА. Кроме того, ВСУ постоянно теряют и ударные аппараты, например Mavic и Matrice. По мнению главы Спецсвязи, ими невозможно обеспечить ВСУ в таком количестве одновременно, столько беспилотников не производят ни в мире, ни в Незалежной.