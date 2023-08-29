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29 августа, 18:34

На Украине заявили о планах получить 200 тысяч дронов

Власти Украины планируют до конца года произвести и закупить до 200 тысяч БПЛА

Украинские власти намерены произвести и закупить до конца 2023 года до 200 тысяч беспилотников. Такое заявление сделал глава Государственной службы специальной связи страны Юрий Щиголь.

"Когда мы начинали этот проект, мы ставили цель — около 200 тысяч дронов. Приблизительно 180–200 тысяч дронов за этот год точно будет", — отметил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Щиголь добавил, что украинский кабмин заключил контракты на 25 миллиардов гривен (примерно 677 миллионов долларов) из 40 миллиардов гривен (около 1,09 миллиарда долларов), которые выделены на закупку беспилотников. В соответствии с этими документами должно быть произведено 22 тысячи ударных устройств, почти 15 тысяч из них уже переданы ВСУ.

При этом Щиголь рассказал, что украинские военные за сутки лишаются до 45 разведывательных БПЛА. Кроме того, ВСУ постоянно теряют и ударные аппараты, например Mavic и Matrice. По мнению главы Спецсвязи, ими невозможно обеспечить ВСУ в таком количестве одновременно, столько беспилотников не производят ни в мире, ни в Незалежной.

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Ранее Лайф писал, что 29 августа власти Украины два раза за день попытались атаковать территорию России дронами. Во время первой атаки российский истребитель сбил вражеский БПЛА, тот упал в Чёрное море. Примерно через час украинский беспилотник снова заметили над акваторией, в результате он был перехвачен и также потерпел крушение.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Никита Осипов
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