То, что парламент открестился от переноса Дня Победы на 8 мая, вовсе не означает возвращения Тбилиси на пророссийский курс. Таким мнением с Лайфом поделился глава Евразийского аналитического клуба политолог Никита Мендкович. Он считает, что подобные "телодвижения связаны с борьбой за власть внутри Грузии".

Так, с одной стороны — умеренная позиция кабмина, члены которого настаивают на сохранении экономических связей с РФ, а с другой — более жёсткая позиция президента-русофобки Саломе Зурабишвили. Она, как напомнил политолог, является гражданкой Франции. В рамках борьбы за сохранение власти и экономических интересов правительственные круги Грузии вынуждены попросту бороться против Зурабишвили, именно для этого они и идут на определённую идеологическую трансформацию.

"Подчеркну, что это не означает возвращения на пророссийский курс и восстановления дружественных отношений, но они вынуждены ограничивать определённые прозападные силы, потому что их усиление в публичном пространстве и в плане идеологии будет угрожать напрямую позициям самого правительства и экономическим интересам правительственных кругов, которые связаны с сохранением торговли с Россией и странами Евразийского союза", — резюмировал собеседник Лайфа.