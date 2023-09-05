"Творится беспредел": В Петербурге из лучшей школы района уволились 17 учителей

В школе № 338 в Невском районе Санкт-Петербурга уволились сразу 17 учителей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как пишет издание, учебное учреждение титуловано как "лучшая школа Невского района", однако высшие оценки она получала в 2017–2021 годах. Всё изменилось после того, как в прошлом году в школе сменилась администрация.

"Год назад была нормальная школа, пока не пришёл новый директор. В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее, их выживает новый директор, детей учить некому", — пожаловался один из родителей.

Отмечается, что первых классов в школе стало больше, чем кабинетов, а занятия в спортзале идут одновременно сразу для нескольких классов. При этом заметно поредел педагогический состав.

В районной администрации подтвердили, что 17 учителей ушли из 338-й школы по "личным или профессиональным причинам, в том числе в связи с выходом на пенсию, переездом, трудоустройством по месту жительства и сменой профессиональной деятельности".