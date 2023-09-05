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5 сентября, 17:30

Запасливый житель Подмосковья заготовил "на зиму" 100 кг конопли

SHOT: В подмосковном посёлке Вербилки у мужчины изъяли 100 кг конопли

<p>Задержанный житель подмосковного посёлка Вербилки, у которого нашли 100 кг конопли. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/56558" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанный житель подмосковного посёлка Вербилки, у которого нашли 100 кг конопли. Обложка © Telegram / SHOT

В Московской области перед судом предстанет 33-летний местный житель, который развёл у себя дома настоящую наркоплантацию. Как сообщает SHOT, у запасливого "фермера" изъяли коноплю общей массой более 100 килограммов.

По данным телеграм-канала, оперативники получили информацию, что один из жителей посёлка Вербилки (Талдомский городской округ) развёл у себя дома целую плантацию конопли. При проверке сведения подтвердились. В жилище у задержанного обнаружили коробку, в которой хранились сухое вещество растительного происхождения и марихуана. Сам любитель запрещённых веществ признался, что выращивал их исключительно для личного пользования.

Сейчас задержанный находится в изоляторе, против него завели уголовное дело по статье 228 УК РФ. Теперь "фермеру" грозит до десяти лет лишения свободы.

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Наталья Исакова
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