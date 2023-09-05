Запасливый житель Подмосковья заготовил "на зиму" 100 кг конопли

В Московской области перед судом предстанет 33-летний местный житель, который развёл у себя дома настоящую наркоплантацию. Как сообщает SHOT, у запасливого "фермера" изъяли коноплю общей массой более 100 килограммов.

По данным телеграм-канала, оперативники получили информацию, что один из жителей посёлка Вербилки (Талдомский городской округ) развёл у себя дома целую плантацию конопли. При проверке сведения подтвердились. В жилище у задержанного обнаружили коробку, в которой хранились сухое вещество растительного происхождения и марихуана. Сам любитель запрещённых веществ признался, что выращивал их исключительно для личного пользования.

Сейчас задержанный находится в изоляторе, против него завели уголовное дело по статье 228 УК РФ. Теперь "фермеру" грозит до десяти лет лишения свободы.