Запасливый житель Подмосковья заготовил "на зиму" 100 кг конопли
SHOT: В подмосковном посёлке Вербилки у мужчины изъяли 100 кг конопли
Задержанный житель подмосковного посёлка Вербилки, у которого нашли 100 кг конопли. Обложка © Telegram / SHOT
В Московской области перед судом предстанет 33-летний местный житель, который развёл у себя дома настоящую наркоплантацию. Как сообщает SHOT, у запасливого "фермера" изъяли коноплю общей массой более 100 килограммов.
По данным телеграм-канала, оперативники получили информацию, что один из жителей посёлка Вербилки (Талдомский городской округ) развёл у себя дома целую плантацию конопли. При проверке сведения подтвердились. В жилище у задержанного обнаружили коробку, в которой хранились сухое вещество растительного происхождения и марихуана. Сам любитель запрещённых веществ признался, что выращивал их исключительно для личного пользования.
Сейчас задержанный находится в изоляторе, против него завели уголовное дело по статье 228 УК РФ. Теперь "фермеру" грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее Лайф сообщал, что россиянина задержали за попытку провезти кокаин из Эстонии в Ленобласть. В рюкзаке 25-летнего парня нашли два чёрных свёртка с порошком общим весом чуть более двух килограммов. Против него возбуждено уголовное дело.