"Смертельные исходы": В России призвали жёстко наказывать за бизнес на мухоморах
Нарколог Исаев предложил ввести наказание за продажу мухоморов
Продукты из опасных мухоморов сейчас можно купить даже на маркетплейсах, поэтому надо ввести ответственность за продажу этих грибов. Такое мнение выразил президент Независимой наркологической гильдии врач-нарколог Руслан Исаев.
"Была информация, что люди не просто нашли в лесу грибы случайно, а что это используется уже как бизнес, какие-то продукты делают из мухоморов, они даже встречаются на маркетплейсах. Ужесточение должно быть. В перечне наркотических средств есть различные подразделения. Надо посмотреть с точки зрения слабых наркотических веществ, какая предусмотрена ответственность", — отметил он в беседе с НСН.
Эксперт напомнил, что отравление мухоморами может привести к смертельному исходу, а такие случаи, по его словам, уже фиксируются. Кроме того, возможны паралич нервной системы, нарушение деятельности дыхательного центра и коматозные состояния.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге мужчина отравился "лечебными" БАДами с мухоморами. Их он заказал в Интернете и таким способом хотел подлечить нервную систему.
ТАСС / DPA / Frank May