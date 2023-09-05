Песков объяснил смену логотипа сайта Кремля
Песков объяснил смену логотипа сайта президента постоянным развитием
Официальный сайт Кремля совершенствуется в постоянном режиме, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя обновлённый логотип ресурса.
"Сайт развивается постоянно", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Логотип сайта Кремля теперь стал бело-золотым. Скриншот © LIFE
Отметим, что ранее логотип сайта Кремля представлял собой тёмно-синий кружок, на котором был изображён белый двуглавый орёл. Сейчас же в поисковиках отображается белая иконка с изображением золотого двуглавого орла. При этом сам сайт пока остаётся по-прежнему в бело-синих тонах.
Ранее Лайф сообщал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил Артемия Лебедева за новый дизайн "Добродела". Тот в свою очередь отметил, что логотип теперь содержит "доброту и милоту в одном флаконе".