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5 сентября, 17:48

Песков объяснил смену логотипа сайта Кремля

Песков объяснил смену логотипа сайта президента постоянным развитием

Официальный сайт Кремля совершенствуется в постоянном режиме, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя обновлённый логотип ресурса.

"Сайт развивается постоянно", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Логотип сайта Кремля теперь стал бело-золотым. Скриншот © LIFE

Логотип сайта Кремля теперь стал бело-золотым. Скриншот © LIFE

Отметим, что ранее логотип сайта Кремля представлял собой тёмно-синий кружок, на котором был изображён белый двуглавый орёл. Сейчас же в поисковиках отображается белая иконка с изображением золотого двуглавого орла. При этом сам сайт пока остаётся по-прежнему в бело-синих тонах.

Ранее Лайф сообщал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил Артемия Лебедева за новый дизайн "Добродела". Тот в свою очередь отметил, что логотип теперь содержит "доброту и милоту в одном флаконе".

Госдума запретила регистрироваться на российских сайтах через иностранный е-mail

Госдума запретила регистрироваться на российских сайтах через иностранный е-mail

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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