Песков объяснил смену логотипа сайта Кремля

Отметим, что ранее логотип сайта Кремля представлял собой тёмно-синий кружок, на котором был изображён белый двуглавый орёл. Сейчас же в поисковиках отображается белая иконка с изображением золотого двуглавого орла. При этом сам сайт пока остаётся по-прежнему в бело-синих тонах.