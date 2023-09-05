"Одной ногой в могиле": Топ-модель 90-х Линда Евангелиста ошарашила страшным признанием

Топ-модель 90-х Линда Евангелиста впервые рассказала, что последние пять лет борется с раком груди. Позади несколько курсов химиотерапии, а также двойная мастэктомия (удаление молочных желёз), но даже после таких манипуляций врачи дают весьма осторожные прогнозы.

В 2018 году, когда модель узнала о своём недуге, она сказала врачу, чтобы ей вырезали опухоль, не заботясь о том, насколько это будет эстетично. Со слов Линды, ей было важно "вычистить всё оттуда". Сейчас звезда радуется каждому дню и называет себя "выжившей в режиме ожидания".

"Я стою одной ногой в могиле, так что я просто счастлива за каждый прожитый день. Я так рада, что жива", — сказала 58-летняя Линда в интервью Wall Street Journal (WSJ).