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5 сентября, 18:32

"Нам нужно уничтожать людей": Вскрыты данные об отделе СБУ, занимающемся убийством неугодных

Наливайченко рассказал о подразделении СБУ для убийства неугодных лиц

Экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко рассказал о подразделении спецслужбы, которое занимается убийствами. По его словам, с этим связано пятое управление контрразведки в составе управления, которое было создано в 2015 году, то есть после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости Донецкой и Луганской народных республик. Наливайченко отметил: тогда руководство Украины решило, что "просто сажать в тюрьму коллаборантов неэффективно".

"Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно уничтожать людей", — отметил Наливайченко в беседе с The Economist.

По данным издания, это управление может быть связано с убийством главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, а также командиров батальонов "Спарта" и "Сомали" Арсена Павлова и Михаила Толстых. При этом инсайдеры из разведки Украины утверждают, что оно играет ключевую роль в операциях на территории РФ.

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ТАСС / Zuma

Никита Осипов
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