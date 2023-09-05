"Нам нужно уничтожать людей": Вскрыты данные об отделе СБУ, занимающемся убийством неугодных
Наливайченко рассказал о подразделении СБУ для убийства неугодных лиц
Экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко рассказал о подразделении спецслужбы, которое занимается убийствами. По его словам, с этим связано пятое управление контрразведки в составе управления, которое было создано в 2015 году, то есть после воссоединения Крыма с Россией и провозглашения независимости Донецкой и Луганской народных республик. Наливайченко отметил: тогда руководство Украины решило, что "просто сажать в тюрьму коллаборантов неэффективно".
"Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно уничтожать людей", — отметил Наливайченко в беседе с The Economist.
По данным издания, это управление может быть связано с убийством главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, а также командиров батальонов "Спарта" и "Сомали" Арсена Павлова и Михаила Толстых. При этом инсайдеры из разведки Украины утверждают, что оно играет ключевую роль в операциях на территории РФ.
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ТАСС / Zuma