Стартовала регистрация на просветительский марафон "Знание.Первые"

Стартовала регистрация на федеральный просветительский марафон общества "Знание" — "Знание.Первые". Само мероприятие начнётся 4 ноября в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве и продлится до 6 ноября.

Как сообщает пресс-служба общества "Знание", на марафоне будут представлены современные достижения нашей страны и её граждан, способствующие развитию России и повышению её авторитета на международном уровне. Первые десять тысяч зарегистрировавшихся будут приглашены в студии марафона на ВДНХ. Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

"Осенний марафон "Знание.Первые" расскажет о прорывных открытиях наших соотечественников на современном этапе. За три дня программы ведущие специалисты из разных сфер — от культуры и искусства до науки и бизнеса — расскажут о достижениях россиян в XXI веке. Также мы будем говорить о том, как способствует прогрессу сегодняшняя молодёжь и что может сделать для дальнейшего процветания России каждый человек, который стремится найти своё призвание и достичь самореализации", — отметил гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.