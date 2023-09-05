Больше половины немцев не хотят работать из-за высокого пособия по безработице

Более половины жителей Германии больше не видят смысла ходить на работу из-за повышения размера пособия по безработице, сообщает газета Bild со ссылкой на данные опроса, который провели в социологическом институте Insa. В нём приняли участие 1005 человек.

Уже с 1 января 2024 года размер ежемесячного пособия для безработного в Германии возрастёт на 12%, то есть до 563 евро. Из-за этого 52% респондентов заявили, что не видят смысла ходить на работу. Правда, 40% отметили, что наоборот, хотят продолжать ходить на работу, как и раньше. А 8% воздержались от ответа.

По данным издания, уже сейчас зафиксированы случаи увольнения, так как жителям Германии порой выгоднее жить на пособие и подрабатывать на стороне, чем ходить пять дней в неделю и пахать с утра до вечера. Стоит учесть, что минимальная зарплата — 12 евро в час, а в месяц получается около 2000 евро. Но это не чистыми. После вычета налоговых, страховых, коммунальных и арендных платежей из этих денег остаётся только 860 евро, что ненамного выше гражданского пособия, с которого отстёгивать государству ничего не нужно.