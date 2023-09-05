США предупредили РФ о новом запуске баллистической ракеты Minuteman III, заявил Пентагон

6 сентября, США проведут новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МРБ) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

В ходе брифинга он уточнил, что запуск ракеты будет осуществлён с военной базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. При этом американская сторона заранее уведомила Москву о предстоящих испытаниях.

"В соответствии с существующими двусторонними обязательствами, США передали предварительное уведомление о пуске и заблаговременно уведомили российское правительство", — сказал Райдер.