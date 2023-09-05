США предупредили РФ о новом запуске баллистической ракеты Minuteman III, заявил Пентагон
Пентагон: США 6 сентября проведут новые испытания МРБ Minuteman III
6 сентября, США проведут новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МРБ) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
В ходе брифинга он уточнил, что запуск ракеты будет осуществлён с военной базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. При этом американская сторона заранее уведомила Москву о предстоящих испытаниях.
"В соответствии с существующими двусторонними обязательствами, США передали предварительное уведомление о пуске и заблаговременно уведомили российское правительство", — сказал Райдер.
Отметим, что на сегодняшний день МБР семейства Minuteman являются единственными ракетами такого класса, стоящими на вооружении у американцев. Согласно данным из открытых источников, Штаты располагают 450 подобными снарядами. Они способны поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Как ранее писал Лайф, предыдущие испытательные манёвры Minuteman III американцы проводили в апреле этого года.