В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Обложка © Twitter / Vandenberg Space Force Base
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает пресс-служба калифорнийской базы Космических сил страны Ванденберг.
Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Видео © Twitter / Vandenberg Space Force Base
"Совместная группа лётчиков Глобального ударного командования ВВС и экипажей ВМС США произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащённой одной испытательной боеголовкой, 19 апреля в 05:11 по тихоокеанскому времени с авиабазы Ванденберг, Калифорния", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день МБР семейства Minuteman по-прежнему являются единственными ракетами такого класса, стоящими на вооружении у американцев. Изначально они создавались во времена холодной войны в целях ядерного сдерживания СССР.
А ранее стало известно, что КНДР впервые испытала твердотопливную баллистическую ракету большой дальности "Хвасон-18". По данным северокорейских СМИ, запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын.