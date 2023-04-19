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19 апреля, 18:26

В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

<p>Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/SLDelta30/status/1648697429297074181?cxt=HHwWisDQ9fTkrOEtAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vandenberg Space Force Base</a></p>

Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Обложка © Twitter / Vandenberg Space Force Base

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает пресс-служба калифорнийской базы Космических сил страны Ванденберг.

Кадры испытательного пуска МБР Minuteman III. Видео © Twitter / Vandenberg Space Force Base

"Совместная группа лётчиков Глобального ударного командования ВВС и экипажей ВМС США произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащённой одной испытательной боеголовкой, 19 апреля в 05:11 по тихоокеанскому времени с авиабазы Ванденберг, Калифорния", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день МБР семейства Minuteman по-прежнему являются единственными ракетами такого класса, стоящими на вооружении у американцев. Изначально они создавались во времена холодной войны в целях ядерного сдерживания СССР.

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А ранее стало известно, что КНДР впервые испытала твердотопливную баллистическую ракету большой дальности "Хвасон-18". По данным северокорейских СМИ, запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Наталья Исакова
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