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12 апреля, 08:04

Рябков: РФ уведомила США о запуске баллистической ракеты с полигона Капустин Яр

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия уведомила США об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр.

"Да, все уведомления о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок направляются в прежнем режиме", — сказал он журналистам.

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Напомним, в ночь на 12 апреля ракетные войска стратегического назначения России осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Позже Минобороны РФ опубликовало видео запуска МБР.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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