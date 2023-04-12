Рябков: РФ уведомила США о запуске баллистической ракеты с полигона Капустин Яр

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия уведомила США об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр.

"Да, все уведомления о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок направляются в прежнем режиме", — сказал он журналистам.